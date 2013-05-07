Аллею цирковых династий заметили на Манежной площади в Петербурге

"Цирковую аллею" открыли недалеко от цирка на Фонтанке.

В четверг, 15 апреля, в комитете по благоустройству рассказали, что в Ново-Манежном сквере посадили 11 кленов, посвященных цирковым династиям Гинне и Чинизелли, Запашных, Никулиных, Абакаровых, Сударчиковых, Корниловых, Багдасаровых, Костюк и старейшей в Европе династии Тоньи, и самой крупной цирковой компании в мире – Росгосцирк.

Аллею заметили накануне Всемирного дня цирка, который будут отмечать 17 апреля. Кроме того, место было выбрано неслучайно, потому как до 1872 года на Манежной площади был деревянный цирк. Садовники комитета по благоустройству подобрали места, а также предоставили грунт и инструменты для посадки деревьев.

Вице-губернатор Борис Пиотровский выразил надежду, что клены будут такими же долгожителями, как и петровский клён неподалёку. Он также уточнил, что в честь праздника пройдет открытая репетиция для учеников цирковых студий города, выставки, конкурсы и мастер-классы.

Ранее мы писали, что цирк на Фонтанке возродил традицию открытых репетиций.

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