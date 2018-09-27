Алла Михеева раскрыла секрет стройности

Знаменитость призналась, что не слишком следит за фигурой.

Ведущая рубрики "Острый репортаж" в программе "Вечерний Ургант" Алла Михеева поделилась секретом стройности. Девушка призналась, что не слишком следит за фигурой, хотя не забывает про сбалансированное питание и тренировки. Об этом она заявила в интервью изданию "СтарХит".

Михеева отметила, что особое внимание уделяет ягодичной зоне. В спортзале ее консультирует опытный тренер. Однако заниматься спортом получается не так часто, как хотелось бы.

Кроме того, телеведущая поделилась своими воспоминаниями из юности. Когда она приехала на учебу в Петербург, начала налегать на сладкое. Девушка хотела избавиться от своей худобы. Однако когда она набрала вес, еще больше разочаровалась и решила взяться за себя — начала качать пресс и бегать. Спустя полгода ей удалось сбросить набранные килограммы.

Ранее мы писали, что вопрос семилетнего внука заставил похудеть дедушку на 150 кг.

Видео: Instagram / allamikheeva