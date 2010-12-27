Алкомаркеты "РосАл 24" перестали продавать алкоголь в ночное время

В Петербурге закрыли ночную продажу алкоголя в мазагинах "РосАл 24".

Сеть магазинов "РосАл 24" прекратили продажу алкоголя в ночное время суток после недовольства губернатора. Теперь, ночью у входа в торговые залы алкомаркета можно увидеть цепь и табличку, где написано, что магазин работает с 11.00 до 22.00.

Также выяснилось, что магазин стал работать строго до 22.00, а после начинает работать бар. В розлив можно будет взять лишь несколько крепких напитков. Однако стоит отметить, что уносить с собой перелитый в стаканчики алкоголь все таки разрешается. Об этом рассказал сотрудник алкомаркета.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга намерен бороться с магазинами-барами.

Фото: Twitter - iprilipko