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Губернатор Петербурга намерен бороться с магазинами-барами
Сегодня, 12:58
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Shdaria
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Губернатор Петербурга намерен бороться с магазинами-барами

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поднял вопрос о недопустимости ночных магазинов-баров.

Губернатор Санкт-Петербурга Григорий Полтавченко потребовал комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга решить вопрос о ночных магазинах, где продают алкоголь после 22.00 под видом бара. 

Разговор состоялся 10 октября в Смольном, где обсуждался бюджет на ближайший трехлетний период. Полтавченко подчеркнул, что такая ситуация является недопустимой. Приобретая алкоголь в "баре" и выходя на улицу уже с открытой упаковкой, человек подвергает себя и окружающих опасности.

Глава комитета Эльгиз Качаев сообщил, что бороться с подомным не позволяет действующее законодательство. "То есть в выдаче липовых лицензий вы не ограничены, а в отзыве ограничены?", - ответил градоначальник. 

Напомним, что магазины-бары стали появляться после вступления в силу закона о запрете продажи алкоголя в розницу после 22.00. 

Теги: магазин бар , новости петербург , новости спб , петербург , продажа алкоголя
Категории: Новости СПб Лента новостей

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    Сегодня 13:30

    Да уж тема актуальная, столкнулась лично в ЖК Огни Залива, комплекс новый, но благодаря такому магазину-бару уже все газоны вытоптаны и плитка перед парадными заплевана и закидана , уж скорее бы закрывали такие свинарники!

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