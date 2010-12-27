Губернатор Петербурга намерен бороться с магазинами-барами

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поднял вопрос о недопустимости ночных магазинов-баров.

Губернатор Санкт-Петербурга Григорий Полтавченко потребовал комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга решить вопрос о ночных магазинах, где продают алкоголь после 22.00 под видом бара.

Разговор состоялся 10 октября в Смольном, где обсуждался бюджет на ближайший трехлетний период. Полтавченко подчеркнул, что такая ситуация является недопустимой. Приобретая алкоголь в "баре" и выходя на улицу уже с открытой упаковкой, человек подвергает себя и окружающих опасности.

Глава комитета Эльгиз Качаев сообщил, что бороться с подомным не позволяет действующее законодательство. "То есть в выдаче липовых лицензий вы не ограничены, а в отзыве ограничены?", - ответил градоначальник.

Напомним, что магазины-бары стали появляться после вступления в силу закона о запрете продажи алкоголя в розницу после 22.00.