Алькарас стал победителем US Open

19-летний спортсмен завоевал первый в карьере трофей турниров большого шлема.

Испанец Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США по теннису. 19-летний спортсмен завоевал первый в карьере трофей турниров большого шлема.

В финале US Open соперником четвертой ракеты мира был норвежец Каспер Рууд. Алькарас одержал победу со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 20 минут.

Благодаря этой победе Алькарас станет новым лидером рейтинга ATP. Он сместит с первого места российского теннисиста Даниила Медведева.

Ранее мы сообщали, что Швентек стала победительницей US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships