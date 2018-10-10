Алиса Фрейндлих второй раз стала прабабушкой: внучка актрисы родила первенца

Первым прабабушкой Алису Фрейндлих сделал ее внук 25-летний Никита Владимиров.

Знаменитая петербургская актриса и народная артистка СССР Алиса Фрейндлих второй раз стала прабабушкой. На этот раз малыша родила ее внучка, Анна Тарасова. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Девушка опубликовала в соцсети фотографию маленьких ручек, написав дату и время рождения "28.06.2019 1:55". Пол новорожденного девушка не указала.

Анне Тарасовой 23 года, она учится на продюсера в Театральной академии, замуж за Алексея Мышинского она вышла в 2017 году. Напомним, первым прабабушкой Алису Фрейндлих сделал ее внук 25-летний Никита Владимиров.

В прошлом году Алиса Фрейндлих и Александр Баширов попали в список угроз нацбезопасности Украины​​​​​​​.

Фото: БДТ; Instagram/ annatarasova