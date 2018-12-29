Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ-2019

С 21 по 27 января 2019 года лидеры континентального фигурного катания продемонстрируют свое мастерство на льду столичного МКСК "Минск-Арена".

На этой неделе в Минске проходит Чемпиона Европы по фигурному катанию. В среду, 23 января одиночницы представили короткую программу. Российская фигуристка лидирует в турнирной таблице. Об этом сообщают спортивные СМИ.

Так Алина Загитова получила за свою короткую программу 75,00 балла, второй стала также российская фигуристка Софья Самодурова (72,88 балла), третья фигуристка каталась под флагом Швейцарии, и она получила 65,64 балла. Россию представляла еще одна фигуристка Станислава Константинова, она заняла лишь 11 место (56,76 балла).

Уже в пятницу, 25 января, девушки представят произвольную программу.

Ранее Piter.TV рассказывал о московской фигуристке, которая выступает под флагом Армении.

Фото и видео: Alina Zagitova Media for Fans/ Youtube