Анастасия Галустян: кто это, биография, Instagram

С 23-го по 27-е января в Минске пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. Всеобщее внимание привлекает московская фигуристка Анастасия Галустян (выступает под армянским флагом), которая после годичного перерыва вернулась на лед.

Биография и карьера Анастасии Галустян

Анастасия родилась 25 июня 1999 года в Москве. На сегодняшний день она является трехкратной чемпионкой Армении. По состоянию на 24 марта 2018 года занимает 60-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Анастасия встала на коньки в три года, так как оба ее родители фигуристы. Кстати, они и являются ее главными тренерами и по сей день. В детстве Галустян выступала в российских стартах, но в 2012 году ей предложили выступать под флагом Армении, она согласилась.

Я горжусь тем, что мой отец и дед - армяне, и у меня армянские корни. Анастасия Галустян

Анастасия трижды представляла Армению на юниорских мировых чемпионатах, все выступления были не самыми удачными. Также она представляла Армению на чемпионате Европы: в 2015 году заняла 13 место, в 2016 году 15-е, в 2017 году 12-е и два раза на чемпионате мира: 29 место в 2015 году и 24 место в 2016-м. На вторых юношеских Олимпийских играх она стала десятой.

После этого следовал целый ряд не самых удачных выступлений на различных соревнованиях. Поэтому в октябре 2017 она по ряду причин Анастасия Галустян приняла решение сделать паузу в своей карьере. Ей надоело ошибаться, поэтому она решила, как можно лучше отточить свои навыки. Никто не верил, что она все-таки вернется в большой спорт. На вопрос журналистов, почему Армении не удается занять призовые места, Анастасия ответила, что стране категорически не хватает спонсоров. Например, постановка хорошего хореографа стоит две-три тысячи долларов. К слову, экипировку Насте покупают ее родители.

Instagram Анастасии Галустян

Фото и видео:anastasiagalustyan Instagram