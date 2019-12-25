Алиев заявил, что карабахский конфликт решен

В Баку приняли европейскую делегацию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе решен, а необходимости переговоров по этому вопросу нет. Такое заявление политик сделал во время прибытия с рабочим визитом в Баку глав МИД Румынии Богдана Ауреску, Австрии - Александра Шелленберга, Литвы - Габриэлюса Ландсбергиса и делегации из Евросоюза.

В настоящее время мы находимся в состоянии постконфликтного развития. Нагорно-карабахский конфликт разрешен. В связи с этим здесь нет ничего для обсуждения. Трехсторонняя декларация - это не просто соглашение о прекращении огня. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Лидер страны уточнил, что каждый из прибывших с визитом в Баку может ознакомиться с подписанным 10 ноября документом. В тексте говорится не только о прекращении огня, но поднимаются также и много других важных вопросов, связанных с регионом. В Азербайджане ожидают позитивного ответа от Еревана по подписанию мирного соглашения после того, как в стране прошли внеочередные парламентские выборы. Алиев заметил, что надеется перейти от постконфликтной ситуации к мирному сотрудничеству с соседним государством на Южном Кавказе. Президент заметил, что подобные предложения не исходили от правительства Армении.

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