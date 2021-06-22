Кочарян намерен обратиться в Конституционный суд из-за нарушений на выборах в парламент

Экс-глава Армении не признает итоги проведенных выборов в местный парламент.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян намерен обратиться в Конституционный суд из-за нарушений на выборах в местный парламент. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил сам лидер политического движения. Спикер уточнил, что на данный момент фракция не решила, брать ли депутатские мандаты, которые партия получила по итогам голосования. По официальным данным "Армения" набрала почти 20 процентов поддержки населения страны.

Результаты выборов считаю странными. Все соцопросы говорили об обратной ситуации, в том числе и опросы, проведенные "Гэллапом", которых трудно обвинить в симпатиях ко мне. Были массовые нарушения и использование админресурса, и мы обратимся в КС с жалобой после обработки всех данных. Роберт Кочарян, экс-президент Армении

Политик заметил, что по его мнению, партия получила серьезные возможности для продолжения борьбы, а нахождение в парламенте усилит уличную борьбу, которую ранее приходилось вести сторонника Кочаряна. Эксперт добавил, что лично себя не видит в составе парламента, но этот вопрос еще не решен. Кочарян призвал вести противостояние на правовой основе.

Напомним, что политический блок "Армения" не признала результаты проведенных парламентских выборов. Аналогичного мнения придерживаются представители движения "Честь имею" с бывшим главой государства Сержем Саргсяном.

В МИД России оценили влияние результатов выборов в Армении на ситуацию в Карабахе.

Видео: Facebook / Ռոբերտ Քոչարյան/ Robert Kocharyan