Алиев призвал Минскую группу представить предложения по налаживанию мира в регионе

Глава Азербайджана рассказал, чем члены ОБСЕ могут заняться в регионе для обеспечения мира.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Минскую группу представить предложения по налаживанию мира в Нагорном Карабахе. Об этом политик сообщил журналистам в рамках конференции, проводимой в Баку. Чиновники ждут от ОБСЕ инициатив, направленных по дальнейшему развитию региона и обеспечению мирной жизни населения.

Я думаю, есть области, в которых они могли бы сыграть свою роль в том, что касается постконфликтной ситуации. Не как группа, которая помогает разрешить конфликт, - конфликт уже разрешен...Много сфер деятельности для международных игроков - в том, что касается демаркации, делимитации, взаимодействия. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Эксперт уточнил, что представители Минской группы ОБСЕ должны прийти к азербайджанским чиновникам с определенными предложениями. Алиев пообещал подробно изучить документы и планы.

Алиев заявил о возможности заключения мирного соглашения с Арменией.

Фото: YouTube/AZTV