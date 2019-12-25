В Баку рассказали о сроках возвращения Арменией территорий в регионе конфликта.

Ильхам Алиев назвал сроки возврата Азербайджану двух районов в Нагорном Карабахе. Политик рассказал в видеообращении к нации, которое транслировал местный телеканал AzTV, о том, до 15 ноября Ереван обязуется возвратить Баку Кельбеджарский район, а до 1 декабря – Лачин. Это предусмотрено совместным соглашением, в котором приняла участие Россия.

Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Согласно подписанному документу, в следующие три года стороны определят план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору. Он обеспечит связь между Степанакертом и Арменией. Российские миротворцы будут передислоцированы для охраны данного пути. Со своей стороны Баку гарантирует безопасное движение для граждан, транспорта в обоих направлениях.

Алиев: Армения капитулировала в войне в Нагорном Карабахе.

Фото: ООН