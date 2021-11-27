Алиев назвал разговор с Путиным и Пашиняном искренним

Лидер Азербайджана раскрыл планы по нормализации отношений с Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал разговор с российским коллегой Путиным и премьер-министром Николом Пашиняном искренним. Такое заявление глава республики сделал по результатам трехсторонних переговоров, которые состоялись в Сочи. Он уточнил, что Москва, Баку и Ереван открыто и обстоятельно обсудили планы по урегулированию напряженности в регионе и другим вопросам, которые вызывают беспокойство.

Главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования разногласий, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет безопасной и предсказуемой. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Президент Азербайджана заметил, что по итогам переговоров планирует перевернуть страницу многолетнего противостояния с Ереваном. Он напомнил, что Баку регулярно говорит о своем настрое начать с соседней страной этап нормального взаимодействия.

Азербайджан передал Армении 100 военнопленных после конфликта в Карабахе.

Фото и видео: kremlin.ru