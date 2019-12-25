Алиев: больше всего оружия Азербайджан закупает у России

Президент Азербайджана рассказал о том, в каких странах Баку закупает оружие.

Ильхам Алиев заявил том, что больше всего оружия Азербайджан закупает у России. Об этом президент Азербайджана рассказал в интервью французскому изданию Figaro.

Мы закупаем вооружения у многих стран, но большая часть закупается не у Турции и Израиля, а у России. В отличие от Армении, мы платим за российские поставки. Мы также закупаем оружие в Иране, Украине и Белоруссии Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Политик уточнил, что на данный момент Баку имеет возможность купить современное оружие, благодаря которому страна восстановит территориальную целостность. Алиев добавил, что Армения получает вооружение от РФ бесплатно.

Алиев назвал условие прекращения боевых действий в Карабахе.

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