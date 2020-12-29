Алексей Воробьев опроверг заявление о женитьбе

Он заявил, что у него нет ни девушки, ни жены.

Певец Алексей Воробьев в своем Instagram опубликовал новый снимок с девушкой, тем самым снова вызвал интерес своих поклонниц. Всё дело в том, что в сентябре 2020 года появилась информация, будто музыкант женился на враче Наталье Зубаревой, которая является звездой Instagram. Папарацци даже сфотографировали пару во время отдыха в Лос-Анджелесе.

Однако 13 января ситуация получила новый поворот. На снимке с певцом была девушка со светлыми волосами, а предполагаемая жена артиста – брюнетка. Но романтичное фото оказалось анонсом нового клипа Алексея Воробьева.

При этом в комментариях все равно начались споры о том, женат ли Воробьев. Певец не смог игнорировать эти обсуждения и ответил поклонницам.

У меня нет жены. И нет девушки. Хватит верить всему, что вы видели на новостных сайтах. Алексей Воробьев, певец

После этих слов многие поклонницы обрадовались и выдохнули.

В конце прошлого года певец рассказал, что 7,5 лет назад после аварии перенес инсульт.

Фото: Instagram/ @mr.alexsparrow