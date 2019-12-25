Алексей Чумаков рассказал о конфликте с Константином Эрнстом

Артиста вырезали со всех съемок Первого канала, включая архивные.

Российский эстрадный певец Алексей Чумаков в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!" рассказал о конфликте с Константином Эрнстом и скандальном разрыве отношений с Первым каналом.

Инцидент произошел в 2014 году и был связан с шоу "Один в один!". После того, как артист стал победителем первого сезона программы, его друг Тимур Вайнштейн пригласил его в состав жюри второго сезона. Алексей согласился. И только перед стартом шоу стало известно, что второй сезон будет выходить на канале "Россия-1".

Первый канал, потеряв одну из самых рейтинговых передач, запустил собственное шоу под названием "Точь-в-точь". Учитывая острую конкуренцию каналов, Чумаков оказался перед сложным выбором: с одной стороны, его договор с Константином Эрнстом запрещал ему только вести передачи на других каналах, с другой, он обещал свое участие Вайнштейну и не хотел нарушать слово.

В результате Чумаков принял решение участвовать в программе, чем нанес оскорбление представителям Первого канала. Они восприняли поступок артиста как предательство. Руководство канала обиделось настолько, что вырезало Чумакова со всех съемок, включая архивные.

Сам певец считает, что поступил правильно и не нарушил ни одного пункта договора с Эрнстом. "Но с точки зрения понятийности, наверное, я все-таки не прав, потому что в жесткой конкурентной борьбе каналов выбрал не их сторону", - объяснил Алексей Чумаков.

Ранее Максим Фадеев рассказал о старом конфликте с Игорем Крутым.

Фото: Instagram / alexchumakoff