В Ленобласти мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних на остановке

Подозреваемый житель Кингисеппа был задержан.

В Кингисеппском районе Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 2 октября в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что в деревне Александровская Горка на автобусной остановке неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Оперативно по подозрению в совершении указанного преступления задержан 52-летний житель Кингисеппа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также полиция задержала подозреваемого в изнасиловании девушки в посёлке Металлострой.

Фото: Piter.TV