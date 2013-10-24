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В Ленобласти мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних на остановке
Сегодня, 8:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних на остановке

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Подозреваемый житель Кингисеппа был задержан.

В Кингисеппском районе Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 2 октября в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что в деревне Александровская Горка на автобусной остановке неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Оперативно по подозрению в совершении указанного преступления задержан 52-летний житель Кингисеппа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также полиция задержала подозреваемого в изнасиловании девушки в посёлке Металлострой.

Фото: Piter.TV

Теги: развратные действия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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