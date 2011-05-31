Александрова проиграла в финале турнира в Кливленде

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в финале турнира WTA в Кливленде, призовой фонд которого составил более 270 тысяч долларов.

Соперницей 22-й ракетки мира в финальном матче была испанская спортсменка Сара Соррибес-Тормо. Александрова уступила со счетом 6:3, 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. Отметим, что для испанки эта победа стала второй в карьере на турнирах WTA.

Ранее мы сообщали, что Джокович обыграл Алькараса в финале турнира в Цинциннати.

Видео: YouTube / WTA