Саша Савельева вспомнила, как участников "Фабрики звезд" прятали от террористов

Это произошло после трагедии с "Норд-Остом".

29 марта на YouTube вышел очередной выпуск шоу "Вписка" с Николаем Редькиным и Василием Труновым. Они посвятили эту программу первому сезону "Фабрики звезд", который вышел в эфир Первого канала в 2002 году.

В почти в 2-часовом документальном фильме снялись "фабриканты" Павел Артемьев, Алексей Кабанов, Михаил Гребенщиков, продюсер Игорь Матвиенко, ведущая Яна Чурикова. Также своими воспоминаниями о проекте поделилась экс-солистка группы "Фабрика" Александра Савельева.

Певица призналась, что участие в "Фабрике звезд" стало для нее и других участников большим испытанием. Они жили в абсолютно закрытом режиме, и даже когда произошла трагедия с "Норд-Остом", ничего об этом не знали. По словам Саши, у Александра Бердникова был радиоприемник, поэтому молодые артисты узнали обо все случайно.

"Были совсем отрезаны от мира. Нам дали кассетные плееры. А Бердникову достался с радиоприемником. Он его включил, и первой новостью было то, что заминировали "Норд-Ост". Это было шоком для всех", - рассказала певица.

Трагедия произошла на старте съемок "Фабрики звезд". Продюсеры испугались за своих подопечных и вывезли всех в загородный санаторий.

"Это был стрессовый момент, мы не понимали, что творится, что происходит", - поделилась воспоминаниями Савельева.

Ранее мы писали, что актер Павел Деревянко не смог назвать фильм, в котором снимался у Михалкова.

Фото: Instagram / sasha_savelieva