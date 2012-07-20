Александр Засядь-Волк стал директором СПб ГКУ "Имущество Петербурга"

Ранее пост директора занимал Юрий Ефремов.

Во вторник, 13 июля, стало известно, что Александр Засядь-Волк назначен директором СПб ГКУ "Имущество Петербурга". Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу комитета имущественных отношений Петербурга.

Ранее Засядь-Волк занимал пост временно исполняющего обязанности директора, после ухода Юрия Ефремова.

СПб ГКУ "Имущество Санкт‑Петербурга" – подведомственное учреждение комитета имущественных отношений. Учреждение было создано с целью повысить эффективность распоряжения городским имуществом.

Ранее стало известно, что Александр Кучаев стал врио главы комитета по природопользованию Петербурга.

Фото: официальный сайт администрации Петербурга