Александр Засядь-Волк стал директором СПб ГКУ "Имущество Петербурга"

Во вторник, 13 июля, стало известно, что Александр Засядь-Волк назначен директором СПб ГКУ "Имущество Петербурга". Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу комитета имущественных отношений Петербурга.
Ранее Засядь-Волк занимал пост временно исполняющего обязанности директора, после ухода Юрия Ефремова.
СПб ГКУ "Имущество Санкт‑Петербурга" – подведомственное учреждение комитета имущественных отношений. Учреждение было создано с целью повысить эффективность распоряжения городским имуществом.
Ранее стало известно, что Александр Кучаев стал врио главы комитета по природопользованию Петербурга.
Фото: официальный сайт администрации Петербурга
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