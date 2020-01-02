Александр Васильев рассказал, в чем встречать Новый год

Ведущий программы "Модный приговор" заявил, что цветом 2020 года является синий.

В чем встречать Новый 2020 год

Ведущий программы "Модный приговор", историк моды Александр Васильев в эфире "Говорит Москва" рассказал, в чем нужно встречать Новый год. По его словам, цветом 2020 года является синий.

Васильев посоветовал женщинам выбирать платье синего цвета с подкладными плечами. Самым модным аксессуаром текущего сезона являются блестки. Историк моды предложил мужчинам надеть в новогоднюю ночь синий пиджак и бабочку. Дополнить образ можно с помощью белой рубашки, которая "будет выглядеть потрясающе".

Ранее исследовательский и информационный центр по цвету Pantone выбрал цвет 2020 года. Им стал "классический синий" (Classic Blue). Цветом 2019 года был "живой коралл".

Ранее мы писали, что коллекция Александра Васильева пополнилась платьями Началовой.

Видео: YouTube / Mihail Rizhkov