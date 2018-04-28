Александр Ржаненков рассказал о принципе работы социальной карты петербуржца

С мая бесплатно получить карточку сможет каждый петербуржец.

Глава Комитета по социальной политике в интервью изданию "Петербургский дневник" рассказал, как именно будет действовать карта петербуржца. На данный момент готово уже 400 тысяч образцов, которые раздадут льготным категориям жителей, включая бюджетников. Остальные смогут получить карточку уже в мае 2019 года.

В смарт-карте будут все механизмы обычной банковской карты. В дополнение к ним на устройстве будут зафиксированы данные о владельце, включая не только личные сведения, но и дисконтные программы, в которым участвует держатель. В нее регулярно будут внедрять новые услуги: оплата проезда, скидки по программам лояльности, сведения из медицинской книжки, цифровую подпись для портала государственных услуг и т.д.

Чиновник рассказал о том, что оформить социальную карту можно будет бесплатно в офисе одного из банков-партнеров данной программы. На данный момент в Петербурге участвуют три таких организации: "Сбербанк", ВТБ и "Санкт-Петербург". Принести с собой необходимо только паспорт.

Александр Ржаненков отметил, что в Петербурге действует аналог подобной социальной карты - детская. Ей пользуются на территории города на неве вот уже 15 лет. По ней можно приобретать продукты и товары для несовершеннолетних, тратя таким образом положенные государством целевые расходы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в социальную карту включат все положенные льготы.

Фото: Piter.tv