Александр Овечкин обратился к болельщикам перед матчем с Уэйном Гретцки в NHL 20

Они сыграют в формате до двух побед в ночь с 22 на 23 апреля.

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в своем Twitter-аккаунте поделился ожиданиями от грядущего противостояния с экс-хоккеистом Уэйном Гретцки в NHL 20. Игра пройдет в формате до двух побед. Ее можно будет увидеть 23 апреля 03:00 на канале "Вашингтона" в Twitch.

Жду не дождусь, когда сыграю с Уэйном Гретцки в NHL 20! Для меня это большая честь. Будет весело, но сейчас важнее помогать людям. Находитесь в безопасности и оставайтесь дома. Скучаю по вам, ребята! Александр Овечкин, нападающий "Вашингтон Кэпиталз".

Во время прямой трансляции матча болельщики смогут жертвовать средства на борьбу с коронавирусом. Все собранные деньги направят через благотворительные организации.

Напомним, Уэйн Гретцки забил за всю карьеру 894 гола в регулярном сезоне НХЛ. Это лучший показатель турнира. На счету Александра Овечкина 706 заброшенных шайб. Он занимает восьмое место в списке лучших снайперов лиги за всю ее историю.

Ранее Уэйн Гретцки поделился мнением о том, где Александр Овечкин может завершить карьеру.

Видео: YouTube / NHL Россия