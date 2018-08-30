Александр Кривонос: квартплата не будет повышаться из-за перехода на резервное топливо

Работа котельных города Выборга на мазуте вместо газа не приведет к повышению платы по тарифам ЖКХ. За жителей все траты сверх тарифа заплатит государство.

Глава АО "Выборгтеплоэнерго" прокомментировал временный переход котельных Выборга на резервное топливо. Ранее мы писали, что Выборгтеплоэнерго работает над возвращением горячей воды в жилые дома. Организация перешла на работу с мазутом после того, как "Газпром Межрегионгаз" прекратил поставки газа из-за долгов. После этого в соцсетях сразу же появились слухи о том, что новое топливо серьезно увеличит суммы в квитанциях на оплату тарифов за тепло и воду. Кроме того, местные жители предполагали, что зимой город можем вовсе остаться без теплоснабжения.

По словам Александра Кривоноса, оба сценария невозможны. Он гарантировал, что работа с мазутом не увеличит коммунальные тарифы для местных жителей. Любое подорожание ресурса в этом случае возьмет на себя государство. Так предусмотрено законом, и другое развитие событий просто исключено.

Если и будет повышаться тариф, то он никак не затронет население. Это будет увеличение межтарифной разницы. На населении это никак не скажется. Все оплатит государство. Либо в виде субсидий, либо в виде межтарифной разницы. Александр Кривонос

Он же отметил, что "Выборгтеплоэнерго" гарантирует бесперебойные поставки тепла в дома в отопительный период. Говоря проще, зимой в домах выборжцев постоянно будет тепло и горячая вода.

В зимний период, точнее, в отопительный период, теплоснабжение будет в полном объеме. Какое-либо отключение тепла запрещается законом. На сегодняшний момент переход на резервное топливо не ограничил Выборг в горячей воде. Более того, мы провели тренировочные пуски, которые позволяют нам в случае аварии в зимний период оперативно переходить на резервное топливо. В любом случае, отопление будет, и у нас будет резерв - в виде мазута. Александр Кривонос

Видео: Piter.TV