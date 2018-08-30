Александр Кривонос: квартплата не будет повышаться из-за перехода на резервное топливо

Глава АО "Выборгтеплоэнерго" прокомментировал временный переход котельных Выборга на резервное топливо. Ранее мы писали, что Выборгтеплоэнерго работает над возвращением горячей воды в жилые дома. Организация перешла на работу с мазутом после того, как "Газпром Межрегионгаз" прекратил поставки газа из-за долгов. После этого в соцсетях сразу же появились слухи о том, что новое топливо серьезно увеличит суммы в квитанциях на оплату тарифов за тепло и воду. Кроме того, местные жители предполагали, что зимой город можем вовсе остаться без теплоснабжения.
По словам Александра Кривоноса, оба сценария невозможны. Он гарантировал, что работа с мазутом не увеличит коммунальные тарифы для местных жителей. Любое подорожание ресурса в этом случае возьмет на себя государство. Так предусмотрено законом, и другое развитие событий просто исключено.
Если и будет повышаться тариф, то он никак не затронет население. Это будет увеличение межтарифной разницы. На населении это никак не скажется. Все оплатит государство. Либо в виде субсидий, либо в виде межтарифной разницы.
Александр Кривонос
Он же отметил, что "Выборгтеплоэнерго" гарантирует бесперебойные поставки тепла в дома в отопительный период. Говоря проще, зимой в домах выборжцев постоянно будет тепло и горячая вода.
В зимний период, точнее, в отопительный период, теплоснабжение будет в полном объеме. Какое-либо отключение тепла запрещается законом. На сегодняшний момент переход на резервное топливо не ограничил Выборг в горячей воде. Более того, мы провели тренировочные пуски, которые позволяют нам в случае аварии в зимний период оперативно переходить на резервное топливо. В любом случае, отопление будет, и у нас будет резерв - в виде мазута.
Александр Кривонос
Видео: Piter.TV