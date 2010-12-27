Выборгтеплоэнерго работает над возвращением горячей воды в жилые дома

"Газпром межрегионгаз" снова оставил жителей Выборга без горячей воды. Специалисты "Выборгтеплоэнерго" работают над запуском котельных на резервном топливе.

Выборг вслед за Ростовом-на-Дону, Владимиром, Омском и другими городами России остался без горячей воды в связи с новой политикой взыскания долгов компании "Газпром-межрегионгаз". Жителей города оставили без тепла из-за жесткой позиции ресурсоснабжающей организации по задолженности "Выборгтеплоэнерго". В "Газпроме" решили поторопить своего партнера с выплатой средств и просто отключили котельные Выборга от теплоносителя. Первые сообщения от местных жителей о том, что в кранах нет горячей воды появились утром пятницы, 24 августа.

В "Выборгтеплоэнерго" подтвердили факт принудительного ограничения поставки газа на котельные Выборга с 23 августа. Сейчас компания работает над запуском котельных на резервном топливе.

В настоящее время ведутся работы по оперативному переводу котельных на резервное топливо, специалистами АО "Выборгтеплоэнерго" прилагаются все возможные усилия для ускорения процедуры. Приносим извинения за доставленные неудобства, связанные с действиями сторонней организации. пресс-служба АО "Выборгтеплоэнерго"

Отметим, что запуск котельных на мазуте - трудоемкая процедура. Пока что сложно сказать, когда горячая вода вернется в жилые дома и организации Выборга. К сожалению, "Газпром-межрегионгаз" не дал "Выборгтеплоэнерго" времени на подготовку этого шага и дополнительные переговоры. Заложниками ситуации оказались простые люди, которые не могут позволить себе принять горячую ванну или душ.

Ранее похожие сообщения о резком отключении газа у потребителей появлялись в СМИ из Ростовской, Омской, Владимирской, Вологодской и других областей.