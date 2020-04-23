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Александр Кержаков рассказал о роли Владимира Быстрова в юношеской сборной России

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Экс-полузащитник "Зенита" вошел в тренерский штаб команды зимой 2019 года.

Старший тренер юношеской сборной России по футболу до 19 лет Александр Кержаков в интервью изданию "Петербургский Дневник" рассказал, почему позвал к себе в помощники бывшего партнера по "Зениту" Владимира Быстрова.

Для меня самое главное, чтобы в моем тренерском штабе были единомышленники. Люди, готовые отстаивать свою точку зрения, аргументировать. В то же время я знаю, что они не подведут, не предадут, не свернут с того пути, который мы выбрали для нашей кампании. Сейчас такие люди в моем штабе, Володя - один из них. Поэтому остановил свой выбор на нем.

Александр Кержаков, старший тренер юношеской сборной России по футболу

Напомним, в феврале 2019 года бывший полузащитник сине-бело-голубых Владимир Быстров получил тренерскую лицензию категории С и стал помощником Кержакова в национальной команде.

Ранее Александр Кержаков представил свою версию обложки от группы The Doors.

Видео: YouTube / FIFATV, РФС ТВ

Теги: александр кержаков, владимир быстров, сборная россии по футболу, фк зенит, юношеская сборная россии по футболу
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости СПб, Зенит,

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