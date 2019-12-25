Александр Кержаков хочет стать тренером "Зенита"

В составе сине-бело-голубых бывший форвард стал трехкратным чемпионом России.

Экс-нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков в интервью порталу Sports.ru рассказал о ближайших целях на будущее. Бывший футболист сейчас возглавляет юношескую сборную России до 17 лет.

Мне хочется развиваться в том направлении, в котором я работаю. Я тренер. Хочется дальше идти, тренировать взрослую команду, добиваться серьезных результатов, побеждать, познавать и узнавать что-то новое в этой профессии. Естественно, мне бы хотелось в будущем тренировать "Зенит". Это клуб, который дал мне все в этой жизни, я его очень люблю. Александр Кержаков, старший тренер сборной России (U-17)

Напомним, Александр Кержаков играл за "Зенит" с 2001 по 2006 года, а также в период с 2010 по 2017 года. В составе сине-бело-голубых экс-форвард стал трехкратным чемпионом России. Он также является лучшим бомбардиром в истории "Зенита" - 163 гола в 386 матчах.

Ранее Александр Кержаков представил свою версию обложки на песню Моби.

Фото: fc-zenit.ru