Александр Друзь: "работу губернатора можно сравнить с сизифовым трудом"

Главные проблемы в городе, которые по мнению игрока интеллектуальных игр, необходимо сейчас решить - это уборка снега и реставрация фасадов.

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь рассказал, чтобы он поменял в Санкт-Петербурге, если бы был губернатором. Он пояснил журналистам Piter.tv, что быть главой города - очень тяжелая работа.

Ты никогда не будешь хорошим. Всегда найдется что-то, что в городе будет неудачно. Если ты сделаешь, чтобы транспорт ходил по-человечески, то возникнет проблема с мусором. Если ты решишь проблему с мусором, возникнет проблема с ремонтом фасадов. Если ты решишь проблему с ремонтом фасадов, возникает проблема с озеленением. И так далее потому, что этот ряд бесконечный. И все равно ты не будешь нравиться всем. Александр Друзь, магистр игра "Что? Где? Когда?"

Если бы была возможность, то на данный момент, Александр Друзь хотел бы улучшить уборку снега в Петербурге. Он отметил, что, к счастью, уже потеплело, и данная проблема должна вскоре уйти на второй план. Однако теперь, по его мнению, необходимо решать проблему с фасадами, которые за зиму потеряли свой вид из-за снега.

Работу губернатора можно сравнить с сизифовым трудом. То есть ты все время будешь катить камень на гору, но он все время будет скатываться Александр Друзь, магистр игра "Что? Где? Когда?"

Напомним, ранее Piter.tv писал, что Боярская и Белый представили спектакль "1926".