Александр Друзь вышел на пенсию после скандала в "Что? Где? Когда?"

Свободное время он посвящает написанию книг и преподаванию.

Знаменитый знаток Александр Друзь объявил о своем уходе на пенсию. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Бывший магистр игры "Что? Где? Когда?" рассказал, чем занимается на пенсии. Сейчас Друзь пишет книги. За последний год он издал два произведения. В первом знаток собрал детские рассказы и стихи, которые написал для дочки и внучки. Второе является путеводителем по Петербургу, в котором описаны прогулки автора с друзьями по городу. В настоящее время магистр работает над ее продолжением.

Кроме того, шестикратный обладатель хрустальной совы активно занимается преподаванием. Он пытается учить молодых тому, чем сейчас уже не занимается.

Напомним, история со скандалом в "Что? Где? Когда?" началась 12 февраля. Главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер заявил, что Друзь пытался узнать у него ответы на вопросы викторины. В случае победы знаток предложил поделить выигрыш.

Ранее мы писали, что Александр Друзь может запустить собственное интеллектуальное шоу на фоне скандала.

Фото: Piter.TV