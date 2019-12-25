Александр Дрозденко вручил сотрудникам МЧС ключи от 35 новых автомобилей

Поставки спецтехники продолжатся в течение текущего года.

В понедельник, 1 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал в пользование территориального пожарно-спасательного гарнизона 35 единиц новой спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В церемонии вручения принял участие представитель Главного пожарного управления по Ленобласти Евгений Дейнеко. Кроме того, в онлайн-режиме к событию присоединился министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

Спасатели получили новые пожарные машины, оперативно-служебный транспорт повышенной проходимости, а также катера для инспекций маломерных судов.

Глава 47-ого региона отметил, что в условиях активного роста городов необходимо максимально обеспечить безопасность людей. В связи с этим, в этом году предстоит ещё одна масштабная закупка: так, дополнительные 22 единицы техники в скором времени передадут подразделениям ГКУ "Леноблпожспас", которые находятся в 12 областных районах.

Ранее мы рассказали о том, что жителям Ленобласти, лишившимся дохода, предложат новый способ заработка.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области