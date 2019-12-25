Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной главы администрации Большедворского поселения

Губернатор передал слова поддержки родным и близким Николая Олина.

В среду, 22 апреля, ушел из жизни глава администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского района Николай Федорович Олин. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО.

Соболезнования родным покойного выразил Александр Дрозденко.

Николая Федоровича отличали высокое чувство ответственности, целеустремленность, трудолюбие и уважительное отношение к окружавшим его людям. Он был добрым, сердечным человеком. На посту главы сельского поселения, Николай Федорович внес весомый вклад в развитие территории. Светлая память о нем надолго сохранится в сердцах всех, кто его знал. – отметил глава региона

Николай Олин посвятил 40 лет государственной службе в Бокситогорском районе. Еще с 80-х годов прошлого века он обеспечивал Ленинградскую область качественной молочной и мясной продукцией, а в 2012 году был избран административным главой.

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Фото: Общая газета Ленинградской области