Александр Дрозденко отметил труд многодетных матерей и отцов

Помимо наград, две многодетные семьи у которых родились тройняшки получат сертификаты на 3 млн рублей.

Сегодня, 20 ноября состоится торжественное вручение почетных наград многодетным отцам и матерям Ленобласти. Губернатор региона отметит труд родителей знаками "Отцовская доблесть" и "Слава матери". Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Награждение состоится в Гатчинском дворце. В прошлом году аналогичные награды получили 11 многодетных матерей и отцов. Таким образом, губернатор отблагодарил родителей за хорошее воспитание детей.

Напомним, что в 2018 году многодетные семьи получили не только награды, но и сертификаты на 100 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV сообщил, что в 2020 году в Ленобласти проведут гонку "Северный лес".

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти