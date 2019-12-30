Беглов недоволен темпами строительства соцучреждений в Петербурге

"В годы блокады железная ветка в 33 километра была возведена за 17 дней".

На правительственном заседании губернатор Петербурга Александр Беглов вновь затронул тему строительства. Глава города недоволен тем, что несмотря на достаточное количество времени и денег социальные объекты в городе строятся очень долго. В качестве примера Беглов вспомнил стройку военных лет.

За 17 дней в болоте через Неву построили 33 километра железнодорожной ветки. А мы не можем построить детский садик или школу, – заявил губернатор

В прошлом году в городе приняли 40 новых детских садов, 12 школ и 22 объекта здравоохранения.

Беглов подарил филиалу "Ленрезерва" громкоговоритель 30-х годов.

Фото: Piter.TV