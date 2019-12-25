Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем садовода

Губернатор Северной столицы отметил, что садоводческое движение является самым многочисленным и дружным.

26 августа отмечается День садовода. Александр Беглов поздравил петербуржцев с этим праздником. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Губернатор Северной столицы отметил, что садоводческое движение является самым многочисленным и дружным. В его состав входят более 2,5 млн жителей Петербурга и Ленобласти.

Кроме того, стало известно, что в региональных садоводствах создана первая в России система бесплатной медицинской помощи. На сегодняшний день работает 51 пункт.

Спасибо всем за активную жизненную позицию, за любовь к земле. Своим трудом вы подаете прекрасный пример подрастающему поколению, нашим детям и внукам! Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы сообщали о том, что садоводы Петербурга постарались над благоустройством местности у Московских ворот.

Фото: Piter.TV