Александр Беглов поздравил учащихся с Днём студента

Поздравление опубликовано на официальном сайте Смольного.

По словам губернатора города, для Северной столицы, которая является студенческой меккой России, этот праздник очень важен.

На данный момент именно Петербург является ключевым научно-образовательным центром страны.

Напомним, что 265 лет назад, 25 января 1755 года, указом императрицы Елизаветы Петровны был основан Московский государственный университет. По ее повелению в Санкт-Петербурге был построен Смольный собор, который стал храмом всех учебных заведений. На его алтарной стене золотыми буквами были начертаны названия всех школ и университетов России.

Александр Беглов отметил, что городское правительство взяло курс на омоложение управленческих кадров. Это позволяет специальная программа "35 на 35", согласно которой 35 процентов управленческих должностей должны занимать молодые люди до 35 лет.

Ранее мы сообщили, что студенты Политеха выиграли больше миллиона рублей в соревнованиях по DOTA 2.

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