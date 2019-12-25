Власти Северной столицы подвели итоги недели

Среди самых важных событий прошедшей недели – признание заслуг петербургских медиков в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что градоначальник Северной столицы подвел итоги недели. Об этом он написал на своей официальной страничке во "ВКонтакте".

Беглов отметил, что среди самых важных событий прошедшей недели – признание заслуг петербургских медиков в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, премьер-министр Михаил Мишустин наградил Государственными знаками отличия медиков.

Например, медаль Луки Крымского получила медсестре Александровской больницы Екатерина Миронова. После ректору Первого медицинского университета им. Академика Павлова Сергею Багненко и заместителю генерального директора НМИЦ им. Алмазова Александра Конради выдали орден Пирогова.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки от COVID-19 в Петербурге умерло 25 горожан.

Фото:pixabay