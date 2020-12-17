Беглов и Темирканов обсудили дальнейшее сотрудничество Филармонии и города

Стало известно, что музыканты старшей возрастной группы будут проходить вакцинацию на особых условиях.

В субботу, 27 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича Юрием Темиркановым, чтобы обсудить дальнейшие планы сотрудничества. В ходе беседы обсуждалось участие Филармонии в мероприятиях города. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Смольного.

В правительстве напомнили, что из-за всемирной пандемии в этом году не состоялся Международный зимний фестиваль "Площадь искусств". Также из-за ограничений по коронавирусу звезды мировой музыки не смогли посетить Северную столицу. На данный момент Беглов и Темирканов обсуждают возможность их гастролей. Известно, что музыканты старшей возрастной группы будут проходить вакцинацию на особых условиях.

Ранее мы писали, что из-за пандемии в Петербурге отменились более 700 концертов.

Фото: gov.spb.ru