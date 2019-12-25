Из-за пандемии в Петербурге отменились более 700 концертов

Больше всего мероприятий не состоялось в апреле (159), марте (117) и мае (45).

В этом году из-за пандемии коронавируса в Петербурге отменились более 700 концертов. Без малого 400 отменили окончательно, в том числе, из-за закрытых границ. Остальные перенесли на более поздние даты. Об этом пишет Peterburg2.

По данным портала, больше всего концертов отменились в апреле (159), марте (117) и мае (45). Отмена мероприятий коснулась 73 петербургские площадки, в их числе Филармония имени Д.Д. Шостаковича, зал Aurora Concert Hall и Мариинский театр.

Лидерами среди площадок по переносам событий оказались клуб "Космонавт" (52 события), БКЗ "Октябрьский" (42 события) и клуб А2 Green Concert (44 события).

Ранее мы писали, что Петербург вновь возглавил список городов РФ по числу смертей от коронавируса за сутки.

Фото: pixabay.com