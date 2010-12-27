Событие пройдет в Северной столице в следующем году.

Петербург начали готовить к полумарафону "ЗаБег". Событие состоится в следующем году, ожидается, что его посетят около 15 тысяч человек. Об этом на совещании сообщил вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин.

Концепцию по проведению полумарафона представила руководитель организационного комитета АНО "Гонка Героев" Ксения Шойгу. Кроме того, она рассказала о результатах прошлого года. Шойгу напомнила, что в 2017 году в "ЗаБеге" приняли участие 5,5 тысяч человек, в этом — 8,5 тысяч спортсменов.

В 2019 году полумарофон пройдет в 20 крупнейших городах России, а также в Италии, Армении, Казахстане, Азербайджане и Белоруссии. По традиции участникам забега придется преодолеть дистанцию в 2, 5, 10 или 21 км. Те, кто не хочет бегать, могут посетить концерты, фуд-корт и детскую площадку.

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Фото: gov.spb.ru