Альтернативная Нобелевская премия по литературе представила список кандидатов

В шорт-листе оказались 4 автора, среди которых есть японский писатель Харуки Мураками.

В четверг, 30 августа, альтернативная Нобелевская премия по литературе опубликовала шорт-лист номинантов на этого год. Новая академия Швеции разместила его на своем официальном сайте.

В список кандидатов вошли всего 4 писателя: Харуки Мураками, Ким Тхюи, Мариз Конде и Нил Гейман.

Отметим, что изначально претендентов на эту премию было 47. Из них жюри выбрало только четверых. Кто же станет победителем альтернативной Нобелевской премии по литературе, мы узнаем в октябре.

Альтернативная Нобелевская премия по литературе была создана по причине того, что Нобелевский комитет отменил премию в этом году и перенес награждение на 2019. Причина - скандал в Шведской академии. Один из членов этого сообщества подозревается в сексуальных домогательствах.

Фото: Pixabay, офоициальный сайт Новой академии Швеции