Акушерское отделение больницы Боткина закрылось на проветривание

Отделение вновь заработает 8 октября.

Акушерское отделение Клинической инфекционной больницы им. С.П.Боткина на площадке "Пискаревский, 49" закрылось на проветривание. С начала пандемии коронавирусной инфекции оно не прекращало работу ни на день. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

С апреля учреждение оказывало помощь беременным, роженицам с подтвержденным диагнозом COVID-19. За период эпидемии проведено 255 родов, из них 76 у пациенток с коронавирусной инфекцией. Операция кесарево сечение проводилась 38 пациенткам. На искусственной вентиляции легких за весь период находилось 9 женщин. Всего в больнице Боткина на Пискаревском пролечено 650 беременных и рожениц.

На период проветривания госпитализация пациентов с инфекционными заболеваниями будет проходить в другие стационары города. На плановую госпитализацию отделение откроется 8 октября в 15:00.

Ситуация с коронавирусом остается стабильной.

Фото: комитет по здравоохранению; pixabay