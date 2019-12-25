Актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с пневмонией

Российская актриса Татьяна Догилева госпитализирована с ковидной пневмонией. Об этом она сообщила информационному агентству ТАСС.
По словам Догилевой, у нее имеется небольшое поражение легких.
Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение [легких] у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день.
Татьяна Догилева, российская актриса
Она заверила, что самочувствие у нее нормальное.
Согласно данным Telegram-канала Mash, у Догилевой поражено 30 процентов легких. Неделю назад у нее поднялась температура. Актриса начала принимать противовирусные препараты. После этого Догилева приняла решение обратиться к медикам. У нее выявили двустороннюю пневмонию.
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Фото: кадр из программы "Вечерний Ургант"
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