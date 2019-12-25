Актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с пневмонией

По данным СМИ, у нее поражено 30% легких.

Российская актриса Татьяна Догилева госпитализирована с ковидной пневмонией. Об этом она сообщила информационному агентству ТАСС.

По словам Догилевой, у нее имеется небольшое поражение легких.

Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение [легких] у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день. Татьяна Догилева, российская актриса

Она заверила, что самочувствие у нее нормальное.

Согласно данным Telegram-канала Mash, у Догилевой поражено 30 процентов легких. Неделю назад у нее поднялась температура. Актриса начала принимать противовирусные препараты. После этого Догилева приняла решение обратиться к медикам. У нее выявили двустороннюю пневмонию.

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Фото: кадр из программы "Вечерний Ургант"