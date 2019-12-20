В Москве госпитализировали актрису Людмилу Максакову

По некоторым данным, артистка приехала в больницу самостоятельно.

В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР Людмилу Максакову. Как сообщает Telegram-канал Mash, 79-летняя актриса добралась до больницы самостоятельно.

Максакову обследовали и приняли решение о ее госпитализации. По некоторым данным, у актрисы диагностировали глаукому. Понадобится ли хирургическое вмешательство, станет понятно после полного обследования.

Сама Максакова информацию о своей госпитализации не подтверждала. Официальных комментариев по этому поводу не появлялось.

Отметим, что глаукома – это заболевание глаз, которое характеризуется повышением внутриглазного давления. Болезнь возникает в результате нарушения оттока водянистой влаги.

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