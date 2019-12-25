Актриса из сериала "Улицы разбитых фонарей" назвала свою депутатскую зарплату

Актриса Анастасия Мельникова получает 60 тыс. рублей в месяц как депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Анастасия Мельникова призналась, что будучи депутатом зарабатывает 60 тыс. рублей в месяц. Об этом артистка рассказала в эфире передачи "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

У меня зарплата 60 тыс. рублей в месяц, - ответила Мельникова на вопрос телеведущей Леры Кудрявцевой о заработке.

Мельникова заявила, что не стремилась в политику. Изначально ей предложили помочь на предвыборной кампании, после чего попросили остаться. Депутат уже десять лет курирует сферу культуры в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Артистка признается, что у неё нет ни одной свободной минуты. В перерывах между встречами и в пробках Мельникова вяжет пледы, на которые уходит четыре-пять месяцев. А в багажнике служебной машины депутата можно найти как вечернее платье с туфлями на шпильке, так и деловой пиджак с кирзовыми сапогами. Несмотря на плотную занятость, Мельникова призналась, что не может пройти мимо тех, кто просит о помощи.

Анастасия Мельникова является депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и V созывов с декабря 2011 года, также артисткой и телеведущей. Известность Мельниковой принесла роль Анастасии Абдуловой в сериале "Улицы разбитых фонарей".

Ранее мы писали, что суд заключил под стражу депутата ЗакСа Ленобласти за покушение на мошенничество.

Фото: ВКонтакте / Официальная группа депутата А.Р. Мельниковой