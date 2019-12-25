Ее голос похож по тональности на голос Клары Румянцевой, которая ранее озвучивала этого персонажа.

Звезда сериала "Кухня" и "Отеля Элеон" Ольга Кузьмина озвучит Чебурашку в новом фильме "Союзмультфильма". Об этом сообщила пресс-служба "Централ Партнершип" в Instagram.

Кузьмина уже имела опыт озвучки. Так, ее голосом говорит персонаж из мультфильма "Зебра в клеточку". Кроме того, голос актрисы по тональности очень похож на голос Клары Румянцевой, которая ранее озвучивала Чебурашку.

Съемки фильма стартовали в Сочи в конце сентября. По сюжету Чебурашка – не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который живет в апельсиновой роще в далекой стране. Удивительным образом он попадает в маленький город у моря, где знакомится с необщительным стариком, маленьким мальчиком и его мамой, которая варит самый вкусный шоколад, а также странной тетей, желающей купить зверька и подарить его несимпатичной внучке.

Режиссером фильма стал Дмитрий Дьяченко. Роль Гены, который в полном метре будет не крокодилом, а человеком, исполняет Сергей Гармаш. Премьера запланирована на 1 января 2023 года.

Фото: Instagram / centralpartnership