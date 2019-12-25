Актриса Линдси Лохан вернется на экран в новом фильме от Netflix

Съемки картины стартуют в ноябре 2021 года, премьера запланирована на конец 2022 года.

34-летняя американская актриса Линдси Лохан вернется на большой экран. Звезда фильмов "Ловушка для родителей", "Дрянные девчонки" и "Поцелуй на удачу" исполнит главную роль в романтической комедии стриминговой платформы Netflix. Об этом пишет издание Variety.

Режиссером фильма выступит 59-летняя Джанин Дамиан. Она же стала соавтором сценария вместе с Майклом Дамианом, Джеффом Боннеттом и Роном Оливером. Сообщается, что Линдси Лохан исполнит роль избалованной наследницы отеля, которая получила предложение руки и сердца. После несчастного случая девушка теряет память и в канун Рождества оказывается в компании красивого мужчины и его дочери.

Съемки фильма стартуют в ноябре этого года. Премьера запланирована на конец 2022 года.

Американская актриса обрела известность в 12 лет, когда на экраны вышла комедия Нэнси Майерс "Ловушка для родителей". За этой работой последовал ремейк "Чумовой пятницы" и "Дрянные девчонки". Долгое время актриса нигде не снималась из-за проблем с наркотиками и алкоголем.

Ранее мы писали, что актер Кевин Спейси снимется в фильме впервые после обвинений в домогательствах.

Фото: Instagram / lindsaylohan