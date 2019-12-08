Актриса Карина Разумовская возмутилась загорающими на газонах петербуржцами

Актриса не считает зеленые зоны города пляжами.

Актриса БДТ им. Товстоногова Карина Разумовская возмутилась петербуржцами, принимающими солнечные ванные в парках и на газонах. О мнении актрисы сообщил "АиФ Санкт-Петербург".

Разумовская заявила, что загорать в подобных местах неправильно, а парки, скверы и газоны на бульваре нельзя считать пляжем. Людей в купальниках и плавках, которых актриса видит в зеленых зонах города, Разумовская не понимает.

Ну, ведь не приходит же людям в голову загорать на Дворцовой площади? Мне кажется это одно и то же. Карина Разумовская

В жаркие дни петербуржцы действительно атаковали Марсово поле, Юсуповский сад и газоны в центральной части города и загорали, не смущаясь прохожих. Отмечается, что и в предыдущие годы на импровизированных "пляжах" было много желающих погреться под солнцем.

Зелёная зона разногласий. Как петербуржцы борются за парки и скверы

Фото: karina_razum / Instagram