Анна Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера "Мосфильма"

Инцидент произошел, когда ей было 15 лет.

Режиссер студии "Мосфильм", имя которого не уточняется, домогался звезды сериала "Универ" Анны Хилькевич, когда ей было 15 лет. Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

Анна написала, что после окончания театральной школы она мечтала сниматься в кино и даже не знала, как проводятся пробы. Тогда ее на пробы к себе в квартиру пригласил 40-летний режиссер, и она поехала.

Артистка назвала этот случай "самым отвратительным" в ее юном возрасте. Анна Хилькевич подчеркнула, что не собирается называть имя обидчика.

Актриса Анна Хилькевич сыграла одну из главных ролей в сериале "Универ. Новая общага". Также она снялась в сериалах "Звоните ДиКаприо!", "Барвиха" и в фильмах "Снежная королева 2: Перезаморозка", "Что творят мужчины!". В августе 2020 года стартовали съемки сериала "Универ. 10 лет спустя".

Фото: Instagram/ @annakhilkevich