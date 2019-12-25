Актриса Анастасия Веденская выходит замуж

Артистка уже была замужем более 10 лет за актером Владимиром Епифанцевым.

Радостное событие произошло на передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на "России 1". Возлюбленный актрисы Анастасии Веденской сделал ей предложение, от чего артистка была в шоке.

Он не должен был приходить на передачу! Вы прикалываетесь, что устраиваете тут?! Я боюсь этого! А если ничего не получится? Ну надевай кольцо, попробуем! Анастасия Веденская, актриса

Артистка уже была замужем более 10 лет за актером Владимиром Епифанцевым. В браке у них родились двое сыновей Гордей и Орфей. В 2018-м они развелись из-за измен Епифанцева.

Зимой актриса пострадала от рук незнакомки в Петербурге.

Фото: Instagram / @anastasia_vedenskaia