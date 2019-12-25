Изучено влияние гена COMT на скорость ходьбы в старости.

Активность дофамина и серотонина отследили в реальном времени. Об этом рассказали специалисты из Высшей школы общественного здравоохранения Питтсбурга. Они установили, что изменения в гене COMT сказываются на подвижности пожилых людей и взрослых людей в ослабленном состоянии. Вещество отвечает за расщепление гормона, что помогает контролировать его уровень мозге. Результаты работы опубликованы в Журнале Американского гериатрического общества.

Установлено, что более низкий уровень дофамина способствует более медленной, приводящей в большинстве случаев инвалидной модели ходьбы.

Нам было любопытно узнать, связана ли генетическая предрасположенность к выработке большего или меньшего количества дофамина с подвижностью у людей, которые имели некоторый уровень слабости, но не страдали деменцией, паркинсонизмом или каким-либо другим неврологическим заболеванием Катерина Розано, автор исследования из Pitt Public Health

Ген изучен более чем у 500 добровольцев в возрасте старше 65 лет. Исследователи искали возможную связь между генотипом, слабостью и скоростью.

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